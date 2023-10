Concluso il restyling, nuovi negozi e ristoranti: investimento da 20 milioni di euro

È il giorno del grande opening per il centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda: giovedì 19 ottobre si celebra la fine dei lavori di restyling, conclusi entro i due anni annunciati nonostante il terribile incendio che ha colpito la struttura nel maggio scorso, provocando danni per almeno 10 milioni di euro. Il restyling ha visto un nuovo concept si per gli interni che per gli esterni, design rinnovato per facciate e shopfront, nuova pavimentazione per piazza e promenade, nuovi accessi pedonali, la piantumazione a verde di nuove aree.

Le novità del restyling

La vera novità è l’eliminazione del tetto, che ha reso Le Vele un centro “open air”. “La scelta di scoperchiare il mall – spiega Tommaso Maffioli, amministratore delegato Promos: è la società che dal 2019 controlla il centro commerciale, insieme a un fondo americano – è stata dettata dalle esigenze di sostenibilità ambientale e sociale. Ciò contribuirà alla riduzione del consumo elettrico e della climatizzazione, con un risparmio annuo di 1.200 tonnellate di CO2. Inoltre il complesso commerciale sarà più sostenibile con l’installazione di un sistema di pannelli fotovoltaici, una cisterna per il recupero e il riuso di acqua piovana, una nuova recycling area per la gestione dei rifiuti, una stazione di ricarica per veicoli elettrici (10 auto e 20 ebike)”.

Tante novità a conclusione del restyling, un’operazione che negli ultimi anni è valsa investimenti per oltre 20 milioni di euro. Su una superficie di oltre 28mila metri quadrati, Le Vele ospita oggi 45 negozi: giovedì apriranno Lama Optical, La Casa de las Carcasas e Alcott, oltre a una moderna food court (da 1.600 mq) con un’offerta gastronomica che conta anche i nuovi Signorvino, AlicePizza, La Piadineria, Lapecoranera.

Il centro commerciale

Il centro commerciale Le Vele è stato aperto nel 2003 e acquistato nel 2019 dalla compagnia Promos: fondata nel 1990 dall’attuale presidente Carlo Maffioli, e oggi gestita dai figli Filippo e Tommaso, la società ha gestito negli ultimi 30 anni più di 60 strutture commerciali in Italia, di cui 14 factory outlet, sviluppando oltre 1,5 milioni di mq e promuovendo investimenti per 3 miliardi di euro. Lo shopping mall di Desenzano, che il sindaco Guido Malinverno definisce “un punto di riferimento per cittadini anche dei paesi limitrofi, nonché un vero polo d’attrazione per i turisti”, registra ogni anno circa 4 milioni di visitatori.