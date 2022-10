Il gruppo Il Pastaio di Brescia acquisito dal fondo The Riverside Company

L'operazione si è conclusa ormai qualche mese fa, nel maggio scorso, ma solo ora è stata resa nota: come scrive il Giornale di Brescia, il fondo di investimento internazionale The Riverside Company, con sede a New York, ha completato l'acquisizione della maggioranza de Il Pastaio di Brescia, storica azienda del settore alimentare (fondata 40 anni fa) e che controlla i brand Il Pastaio, Patarò e Patagnocco. I proprietari uscenti - Pasquale Maestri e Angelo Zampedri - resteranno comunque in azienda: a loro il 25% della società.

I numeri del gruppo

Non si conoscono i dettagli economici dell'affare, ma è l'ennesima conferma della vocazione internazionale dell'azienda bresciana (che già vende diversi Paesi d'Europa). Sono due gli stabilimenti de Il Pastaio, a Berlingo (dove c'è il quartier generale) e a Torbole Casaglia per oltre 30mila metri quadrati (e un centinaio di dipendenti in totale): qui vengono prodotte 100 tonnellate al giorno di prodotti alimentari (in particolare, per il brand Patarò: gnocchi solo patate a acqua, gnocchi ripieni, stelline e chicche). In un anno vengono prodotti più di 55 milioni di chili di gnocchi.

La storia del Pastaio

Il gruppo che fa riferimento a Il Pastaio (e agli altri marchi) ha chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 44,7 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente e con utili netti pari a 4,8 milioni di euro. Ma la storia dell'azienda comincia a Brescia nel 1983, l'anno di fondazione: da sempre specialisti in gnocchi, con pochi e semplici ingredienti. Qualche data significativa: il 1993 è l'anno del via al "fresco pastorizzato"; nel 2007 viene avviato il secondo stabilimento produttivo a Torbole Casaglia; il 2017 è l'anno dell'inaugurazione del nuovo stabilimento produttivo di Berlingo. Tra le novità di questi ultimi anni anche il primo packaging con vaschetta 100% compostabile.