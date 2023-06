"Il lago più bello": due località bresciane tra le migliori d'Italia

Il mare più bello, anzi il lago: le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano quest'anno celebrano anche due località bresciane, Gardone Riviera e Toscolano Maderno. Le Cinque Vele sono il riconoscimento assegnato ogni anno alle località lacustri e marine in occasione della presentazione della guida "Il mare più bello", che da oltre 20 anni offre "una panoramica sulle località della penisola capaci di offrire una vacanza particolarmente attenta alla qualità dei servizi e alla sostenibilità ambientale".

Gardone e Toscolano entrano così nella Top 10 delle Cinque Vele dedicate ai laghi: al primo posto Molveno (lago di Molveno, Trentino), seguono Massa Marittima (lago dell'Accesa, Toscana), Sospirolo (lago del Mis, Veneto), Fiè allo Sciliar (lago di Fiè, Trentino), Ledro (lago di Ledro, Trentino), Appiano sulla Strada del Vino (lago di Monticolo, Trentino), Gardone Riviera, Farra D'Alpago (lago di Santa Croce, Veneto), Scanno (lago di Scanno, Abruzzo), Toscolano Maderno, Avigliana (lago di Avigliana Grande, Piemonte), Cannero Riviera (lago Maggiore, Piemonte).

Il problema delle microplastiche

La presentazione della guida (e delle migliori località italiane) è andata in scena a Roma, ma con un collegamento in diretta a Gardone Riviera, dove si discuteva invece dell'inquinamento da microplastiche. Nello specifico, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Lonato, Sirmione, Desenzano, Lazise e San Felice sono i Comuni del Garda "microplastic free", che già hanno adottato la "Carte del lago" ponendosi obiettivi specifici e condividendo ambiti strategici: la sensibilizzazione, l'informazione, il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue e della rete degli scarichi a lago, la promozione di recupero, riutilizzo e corretto smaltimento dei rifiuti, la regolamentazione locale del consumo di plastica e prodotti inquinanti e ad alto rischio di abbandono in aree pubbliche.

"La presenza di microplastiche negli ambienti acquatici - ha dichiarato Giorgio Maione, assessore regionale all'Ambiente - è una problematica di estrema rilevanza visti i ritmi di rilascio e le difficoltà di degradazione di questi materiali. Il Garda è uno dei bacini più importanti a livello italiano ed europeo: la Carta del lago rappresenta un impegno reale per valorizzarlo nel migliore dei modi".