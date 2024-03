Mille lavoratori per l'estate: è il maxi-piano di assunzioni di Gardaland, il celebre parco divertimenti parte integrante di Merlin Entertainments, leader nell'intrattenimento per famiglie, primo player di mercato in Europa e secondo operatore al mondo per visitatori (67 milioni l'anno) con un portfolio di 140 strutture, 19 hotel e 6 villaggi vacanze in 25 Paesi e 4 continenti. Il nuovo programma di assunzioni, annunciato dalla stessa azienda, prevede un primo step (già a partire da marzo) con l'assunzione di 500 stagionali: in uno secondo step, ad inizio giugno, verranno assunte 500 ulteriori figure (sempre stagionali). Gardaland Resort è inoltre interessato a rafforzare il proprio organico fisso, attualmente composto da 230 persone, con l'inserimento di nuove figure nell'area tecnica e manutentiva.

La campagna di reclutamento è già attiva su tutti i canali: reclutamento diretto verso chi ha già lavorato a Gardaland, centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, scuole e università, social media, il sito web ufficiale. “Siamo molto soddisfatti del progetto, iniziato nel 2022 – spiega Giorgio Padoan, direttore delle Risorse umane – che va oltre la mera assunzione stagionale. Gardaland offre alle proprie risorse una serie di benefit mirati a migliorare sia la loro esperienza lavorativa che ad avere un buon bilanciamento tra lavoro e vita privata”.

Le posizioni aperte

Tra le posizioni aperte, vengono segnalate: elettricisti, meccanici, idraulici, falegnami, carpentieri e ingegneri di manutenzione per l'intero resort; addetti alla ristorazione, alle attrazioni, alle biglietterie e ai tornelli, agli infopoint, al centralino e alle vendite per il parco divertimenti; addetti al ricevimento, cuochi e commis di cucina, baristi e per i tre hotel, tutti a 4 stelle; infine “acquarist” e “talker”, specialisti per Gardaland Sea Life Aquarium.

I contratti di lavoro potranno essere full time o part time in base al settore di inserimento e alla disponibilità dei candidati: i contratti stagionali avranno durata variabile prevista tra marzo e novembre e possibilità di rinnovo fino al prossimo gennaio, secondo il calendario di apertura del resort. Gli orari di lavoro saranno gestiti su turni di 6 giorni su 7. Il personale sarà impiegato nel parco divertimenti, a Legoland Water Park, a Sea Life Aquarium e nelle tre strutture ricettive Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel.