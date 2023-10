Operatori ecologici, largo alle donne: "Venite a lavorare con noi"

La proposta di lavoro è ambosessi, come da norma: ma il focus stavolta è sulle donne. Garda Uno, la multiutility del settore ambientale con sede a Padenghe attiva sul Benaco e nella Bassa Bresciana, lancia una campagna per assumere personale nell'attività di operatore ecologico (o ambientale), personale anche femminile.

“Garda Uno – spiega Massimo Pedercini, direttore del settore Igiene urbana – crede fortemente che la qualità del lavoro debba necessariamente correre di pari passo con la qualità della vita. Qui da noi si lavora su turni di 6 ore, quasi sempre il mattino. Questo consente a uomini e donne di conciliare il lavoro con altri impegni quali la famiglia, la casa, gli hobby personali”.

Tra i testimonial della campagna di assunzione c'è Veronica, 27 anni: oggi lavora per Garda Uno a San Felice, dove si occupa di segnalazioni per problemi di rifiuti sul territorio, ma per diversi anni (è stata assunta nel 2018) ha lavorato per la multiutility proprio come operatrice ecologica.

Le testimonianze delle donne

“Svuotamento dei cestini, spazzamento manuale e raccolta dei bidoncini della differenziata sono sempre stati visti come lavori ad appannaggio degli uomini – racconta Veronica – In realtà, grazie a tutta una serie di facilitazioni e tecnologie, lo sforzo oggi è ridotto e adatto anche a molte donne. Anche i bidoni più grandi vengono agganciati alla rastrelliera del camioncino, che li solleva meccanicamente: questa modalità consente di non caricare peso sulla schiena”.

Insieme a lei ci sono anche Michela, 38 anni: “Lavorare sui turni è un vantaggio, ho sempre mezza giornata libera”. Oppure Gloria, 43 anni: “È un lavoro adatto a tutti, lo sto sperimentando su me stessa”. E ancora Anamaria, 38 anni: “Lavoro dalle 6 alle 12”.

Il bando di reclutamento per operatori e operatrici ambientali partirà a gennaio. Per chi fosse interessato, c'è già la possibilità di iscriversi alla mailing list della società, in modo da ricevere l'avviso non appena il bando sarà pubblicato. La procedura è semplice: basta andare sul sito web di Garda Uno, alla sezione “Lavora con noi”, e inserire la mail personale. Ulteriori informazioni anche su gardauno.it/concorsi.