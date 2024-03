Fabrizio Corona festeggerà il suo compleanno nel Bresciano

Fabrizio Corona festeggerà il suo cinquantesimo compleanno al Qi Clubbing. Lo ha annunciato lui stesso in un video pubblicato su TikTok sul profilo di Steven Basalari, il giovane imprenditore titolare sia del locale di Erbusco che del celebre Number One. Appuntamento già fissato per venerdì 29 marzo: cena privata per Corona e i suoi ospiti, da mezzanotte e mezza (ingresso 10 euro) porte aperte anche al pubblico.

“Steven è un ragazzo che ha fatto una grandissima carriera, veramente da ammirare – dice Corona – : non è che uno nasce fortunato, bisogna dimostrarlo sul campo, dare valore al lavoro, quello che ha fatto lui non l'ha fatto nessuno”. Per la cronaca, i due sono amici da anni. Svelato qualche dettaglio: “Ci sarà una cena con 30 o 40 persone, in smoking o cravatta nera, abito nero – continua Corona –: ci saranno tutte le persone più importanti della mia vita, anche Belén e Nina Moric, oltre alla mia attuale fidanzata”.

La serata al Qi Clubbing

La serata continua: “Poi da mezzanotte e mezza tutti potranno accedere: verso l'1 avremo un tavolo centrale dove festeggeremo fino alle 4 del mattino. Garantisco già ora la massima disponibilità a fare video, foto, divertirci insieme: non vengo pagato per fare un'ospitata, ma voglio divertirmi a casa del mio amico Steven. Mi ubriacherò con moderazione”, sorride ancora Corona, che lo stesso Basalari non esita a definire “uno degli uomini più discussi degli ultimi 20 anni”.

Fabrizio Corona compie 50 anni, traguardo importante: “Non faccio mai feste, ma stavolta ho deciso di festeggiare per la prima volta con tutti i miei amici e tutte le persone che hanno fatto parte della mia vita”. Nota di servizio: al Qi Clubbing l'ingresso è riservato ai soli maggiorenni.