Gelati e salamine, pirli, bollicine e caffè: il chiosco del parco cerca un gestore

Il chiosco del Parco del laghetto di Desenzano del Garda cerca un nuovo gestore: è stato appena pubblicato il nuovo bando, in scadenza al 19 marzo, con base d'asta fissata in 20mila euro l'anno, poco meno di 1.700 euro mese. L'affidamento durerà 4 anni, rinnovabile per altri 4 (quindi fino al 2032): la riapertura è prevista già per il prossimo 1 aprile, tutti i dettagli sono disponibili nella sezione dedicata del sito web del Comune.

L'immobile in questione si trova nel cuore del frequentato parco desenzanese, attrezzato con chiosco bar, spazi interni, deposito e bagni per circa 90 metri quadrati di superficie, più un plateatico esterno. Potrà essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione e bevande, nonché le attività accessorie consentite dalle norme di legge: l'attività è comunque subordinata al rigoroso rispetto del parco e dei suoi utenti.

I dettagli del bando

Il chiosco necessita di alcuni interventi di manutenzione non strutturali e di allestimento dei locali, a spese del futuro concessionario: all'interno del locale sono presenti attrezzature e arredi, in parte di proprietà comunale, che verranno messi a disposizione dell'assegnatario. Oltre all'offerta economica, si terrà conto della proposta tecnica: allestimento locali e pertinenze, modalità di organizzazione e gestione dell'attività, piano della manutenzione, servizi e forniture aggiuntivi.

Possono fare domanda sia le ditte individuali che imprese artigiane, cooperative, raggruppamenti temporanei e consorzi, ma pure enti del terzo settore, associazioni anche sportive e di volontariato, onlus e fondazioni. Eventuali offerte vanno presentate entro e non oltre le ore 12 del 19 marzo: la procedura di gara il giorno successivo, in seduta pubblica. Sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione.