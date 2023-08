Danila a "Bake Off Italia": c'è una mamma bresciana tra le nuove concorrenti

Danila ha 63 anni, bresciana di Montichiari (dove è nata, cresciuta e tutt'ora vive), moglie e mamma: una donna elegante, precisa e sicura di sé, dopo aver lavorato per tanti anni come impiegata, ha lasciato il lavoro per occuparsi della crescita di suo figlio. È una delle concorrenti della nuova stagione di Bake Off Italia, il talent culinario dedicato alla pasticceria che torna in tv dal prossimo 8 settembre (in onda su Real Time, canale 31 del digitale terrestre). Definito come "lo show più dolce della tv", è condotto da Benedetta Parodi: a giudicare gli aspiranti pasticceri ci penseranno invece Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Danila si racconta

"Due anni fa mio figlio è andato a convivere con la fidanzata e mi sono trovata tanto tempo libero - racconta Danila a Real Time - Non mi piace stare con le mani in mano, ho cominciato a sfogliare libri di pasticceria moderna, mi soffermavo su questi dolci meravigliosi e mi sono detta: è inutile che li guardo, non ce la farò mai. E invece la mia curiosità è andata talmente avanti che ho deciso di provarci: non c'è un'età per cominciare qualcosa di nuovo e questa ne è la dimostrazione".

Dolci assaggi in casa e per gli amici: "Mio figlio è il mio primo fan, è stato lui tra l'altro a proporre la mia candidatura a Bake Off Italia. Un'altra grande fan è la mia amica Franca, il mio giudice più severo". Il paese farà il tifo per lei: "Si è sparsa la voce in giro, ma qualcuno dice che ho fatto dei corsi oppure che le torte le compro: mi fa sorridere perché le faccio veramente io. Voglio dimostrare ai miei concittadini che, altro che scuole: io sono talento naturale per la pasticceria".