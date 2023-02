Inaugurata la nuova ciclabile che "abbraccia" la città: un'opera da 230mila euro

Finalmente inaugurato il nuovo percorso ciclopedonale di Brescia tra Via Stretta e Via Capretti. Sarà una "pista" importante, e dalla duplice valenza: da un lato consente di connettere il quartiere Casazza alla ciclopedonale del Mella, dall'altro assicura una connessione sicura per i flussi ciclopedonali provenienti da Collebeato e diretti alla fermata Prealpino, capolinea nord della metropolitana di Brescia.

La nuova pista ciclopedonale

Il percorso prosegue e completa (verso nord) quello già esistente in Via Stretta, opera eseguita nell'ambito del Piano attuativo Paterlini-Milesi, e si collega con il tratto presente sulla sponda est del fiume Mella, in corrispondenza del ponte di Via Capretti, al confine con il territorio di Collebeato. L'intervento è stato realizzato in due fasi. Il tratto nord: tra Via Capretti e la roggia Massarola, lungo 290 metri, comprende anche un ponte in acciaio e in legno; è stato realizzato dalla società Miracampo. Il tratto sud: lungo 300 metri, va dal ponte fino all'intersezione tra Via Stretta e la rampa d'accesso alla tangenziale di Via Montelungo, realizzato dalla società Assoservizi.

La pavimentazione è stata realizzata con pietrisco idoneo al transito ciclopedonale, ottenuto frantumando del calcare poi vagliato, compattato e impastato con il cemento. Il tracciato è delimitato da una rete metallica romboidale, munito di impianto di illuminazione con punti luce a led, distanziati per consentire un comfort visivo adeguato e maggior sicurezza lungo il percorso.

Un'opera da 230mila euro

L'importo complessivo dell'intervento ammonta a circa 230mila euro. Di questi, 30mila sono a carico del Comune di Brescia per la realizzazione dell'impianto di illuminazione pubblica, con 27 nuovi punti luce e alcune opere di segnaletica stradale: altri 95mila a carico della società Miracampo, per la realizzazione del ponte sulla roggia Massarola e per l'adeguamento dei percorsi sul lato nord del ponte e di Via Capretti. Infine, 105mila a carico della società Assoservizi per la realizzazione del tratto sud del percorso.