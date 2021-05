Il cane sta annegando, lui si tuffa e lo salva: il grande coraggio di Nicolò

Una bella storia di coraggio, con un gran lieto fine che di questi tempi non fa mai male: della serie, ogni tanto una buona notizia. Il Comune di Castelnuovo del Garda ha consegnato una targa al giovane Nicolò Penazzi, 21 anni, per un merito che non è da tutti: il ragazzo si è tuffato nel lago per salvare la vita al piccolo Pedro, il cagnolino di Elisa Ferrarini che purtroppo era scivolato nel lago. L'intervento, oltre all'infinito ringraziamento della signora Elisa, gli è valso anche una targa dell'amministrazione comunale e l'encomio del sindaco Giovanni Dal Cero.

“A Nicolò Penazzi – così recita la targa – per il gesto nobile e di grande significato civile”. Questo riporta la targa, firmata dall'amministrazione comunale di Castelnuovo e consegnata venerdì mattina al 21enne, non solo dal sindaco ma anche dalla sua vice Rossella Vanna Ardielli e dall'assessore Cinzia Zaglio.

La consegna della targa (insieme a Pedro)

Alla cerimonia, seppur breve, hanno preso parte anche Elisa Ferrarini, le amiche Grazie e Francesca e il protagonista dello sfortunata disavventura, ma a lieto fine: ovvero il cane Pedro. Ma cos'è successo veramente quel giorno? Le tre donne stavano passeggiando lungo il Lido Campanello, quando improvvisamente Pedro è sfuggito al controllo della proprietaria. Nella foga, e nella fuga, il cagnolino è caduto nel lago.

La cronaca dell'eroico salvataggio

Terrorizzato dall'acqua, il cane è parso in gravi difficoltà: ma come ha riferito Elisa, è risultato provvidenziale l'intervento di Nicolò, che in quel momento si trovava poco lontano, impegnato in una “battuta” di pesca. Attirato dal trambusto, il ragazzo è intervenuto rapidamente, ripescando (letteralmente) l'animale, poi portato sano e salvo a riva. Nient'altro da dire: se non bravo, bravissimo.