Un'azienda bresciana in Formula 1: il debutto di Camozzi al Gran Premio del Bahrein

Si scaldano i motori, tutto vero: ha preso il via la nuova stagione della Formula 1 con il Gran Premio del Bahrein, tra l'altro in programma proprio in queste ore (si corre domenica 20 marzo alle 16 ore italiane). Con una buona, buonissima notizia per tifosi e appassionati: ovvero, l'exploit dei ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz che nelle qualifiche si sono rispettivamente guadagnati la pole position e il terzo posto (nel mezzo il campione del mondo uscente, Max Versappen su Red Bull).

La bresciana Camozzi in Formula 1

Aspettando la prima uscita stagionale, c'è un'altra bella notizia. Orgoglio bresciano: la multinazionale Camozzi, quartier generale tra Brescia e Polpenazze ma sedi e stabilimenti in tutto il mondo, è partner ufficiale di Alfa Romeo F1 Team Orlen. In pratica, il marchio Camozzi sarò presente sulle prese d'aria dei sidepod delle vetture C42 del team, guidate da Valtteri Bottas (terzo al mondo lo scorso anno con Mercedes) e Zhou Guanyu, primo cinese in Formula 1: il marchio sarà presente anche nei garage dei team e su altri asset di Alfa Romeo F1 Team.

La collaborazione con Alfa e Sauber

“Camozzi è un gruppo che ama le sfide tecnologiche d'eccellenza – spiega Lodovico Camozzi, presidente e ad del Gruppo Camozzi – e la Formula 1 è il luogo ideale per presentare al mondo un prodotto ad alto contenuto tecnologico. L'idea di diventare partner di Alfa Romeo F1 Team ci ha conquistato non solo per il loro progetto sportivo, ma anche per il loro approccio all'innovazione per la strategia che stanno attuando con il mondo delle imprese attraverso Sauber Technologies”.

Camozzi, si sa, è un nome che vanta già una lunga esperienza nel mondo della Formula 1. Sul fronte produttivo, il gruppo è tra i leader in diversi settori, dalla produzione additiva alla meccatronica. Anche per questo la partnership con Alfa Romeo F1 Team, come detto da Camozzi, si estende ai progetti di Sauber Technologie, società del Gruppo Sauber dedicata a esportare nel mondo delle imprese le tecnologie generate dal lavoro in Formula 1.