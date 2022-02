Tutti pazzi per Blanco: il paese invaso dalle telecamere di Rai e Mediaset

“Calvagese è ovunque”, gridava Blanco in braccio all'amico Lorenzo Gabana la notte della vittoria al Festival di Sanremo (in coppia con Mahmood, con il brano “Brividi”): tempo poche ore e quello slogan è diventato virale, tempo pochi giorni e Calvagese è stata letteralmente invasa da giornalisti e troupe televisive. L'ultima in ordine di tempo solo poche ore fa, venerdì mattina: le telecamere di Unomattina (in onda su Rai 1) hanno trasmesso in diretta dall'esterno del Bar Sorriso, dove da qualche giorno capeggia un gigantesco striscione (l'ennesimo in paese) che recita un semplice ma efficace “Grazie Blanco”.

Il Bar Sorriso di Calvagese

Il bar in questione – aperto da 20 anni e già un cult – è gestito da Simona Roncetti, che ha mostrato orgogliosa il vinile di “Blu celeste” autografato con pennarello oro proprio dal Blanchito nazionale: “Per il Bar Sorriso e per Simona – scrive Blanco, al secolo Riccardo Fabbriconi – : grazie per sfamarmi la maggior parte delle mattine, numeri uno, il mio bar preferito”. E ormai è cult anche la sua colazione preferita, ovvero cappuccino con latte di soia e brioche vegana al cioccolato. Ma non perché sia un salutista ad ogni costo: semplicemente, è intollerante al lattosio.

Le telecamere in paese

Fuori dal Bar Sorriso c'era anche don Aurelio Cirelli, parroco di Calvagese e tifoso sfegatato di Blanco: ha ammesso, senza remore, di aver seguito giorno dopo giorno l'avventura del suo giovane compaesano a Sanremo, compresa la finalissima fino a notte inoltrata. Ormai da giorni, dicevamo, il paese è invaso dalle telecamere.

In ordine sparso, a Calvagese si sono presentate le troupe de “La vita in diretta”, in onda su Rai 1, di “Pomeriggio Cinque” (in onda su Canale 5 e condotto da Barbara D'Urso), e ancora Rai e Mediaset, a livello locale anche Antennatre (e altri che potrebbero esserci sfuggiti).

Il compleanno di Blanco

Nel frattempo Blanco ha pure festeggiato il suo compleanno: classe 2003, giovedì 10 febbraio ha compiuto 19 anni. Dopo i tanti impegni post-Sanremo, è già tornato sul lago di Garda: è stato avvistato al Mirabell Sushi in compagnia degli amici. “E' rimasto un ragazzo umile che non dimentica gli amici con cui è cresciuto – scrive il titolare del locale – Meritatissima la sua vittoria a Sanremo, in bocca al lupo per l'Eurovision”. Per la cronaca, la 66ma edizione dell'Eurovision Song Contest andrà in scena al Pala Alpitour di Torino al 10 al 14 maggio: la sede è l'Italia in quanto nel 2021 la vittoria fu dei Maneskin.