Un vino bresciano tra i migliori d'Italia: è il Cabochon Brut Stellato 2012 della cantina Monte Rossa di Bornato, a Cazzago San Martino, premiato come Miglior vino spumante dell'anno nella guida “I 1000 Vini d'Italia 2023” de L'Espresso, a cura di Luca Gardini. “Riceviamo con orgoglio questo prestigioso premio – fa sapere Emanuele Rabotti, patron della cantina e ideatore del brand Cabochon –. Personalmente lo vivo come il riconoscimento della devozione e della passione della nostra grande famiglia per l'arte di fare vino: 50 anni di esperienza accresciuta anche grazie al confronto e alla sana competizione con i migliori colleghi vignaioli”.

Il Franciacorta premiato

Il Cabochon viene definito dalla stessa cantina come “il Franciacorta più prestigioso di Monte Rossa”: la sua versione Brut Stellato 2012 è in vendita online, con astuccio, a 220 euro. Pillole di scheda tecnica: uvaggio al 70% Chardonnay e al 30% Pinot nero, da viti con età media 16 anni e raccolta manuale delle uve. Ovviamente un metodo classico, viene fermentato in fusti di rovere e poi lasciato ad affinare in bottiglia per ben 9 anni. L'annata 2012 è stata prodotta in sole 2mila bottiglie.Â

“Essere presenti nella guida I 1000 Vini d'Italia – continua Emanuele Rabotti – è uno stimolo a fare sempre meglio, alla costante ricerca dell'eccellenza: questo premio è davvero una grande soddisfazione”.

La guida de L'Espresso

Il Cabochon Stellato è anche l'unico spumante che ha ricevuto il punteggio di 110: all'interno della guida è suggerito anche Cabochon Doppiozero Brut Nature. La guida al meglio dell'enologia italiana griffata L'Espresso si racconta in oltre 600 pagine: presenta più di 500 cantine e oltre un migliaio di vini degustati, selezionati e valutati dal curatore Luca Gardini. Del lungo elenco sono solo 15 i vini che hanno ottenuto una valutazione pari a 100, a cui si aggiungono 8 “conferimenti speciali” che hanno ottenuto la valutazione di 110 (e lode).