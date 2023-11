Proseguono senza sosta i lavori per la realizzazione della bretella che collegherà la SP VII con la ex 45 bis a Bagnolo Mella; un’opera attesa da ben 12 anni. Completate le due rotatorie a partire da quella della zona industriale passando per quella tra via Leno e via Urne mentre quella vicino al cavalcavia che conduce a Leno è in fase di ricostruzione.

I dati

Una volta ultimata l’opera, con i lavori che hanno preso il via lo scorso aprile, sarà lunga 1,5 km per un intervento il cui costo complessivo è salito dagli 1,7 milioni di euro previsti inizialmente ai circa 2,4 milioni attuali attuali per l’inserimento di una terza rotatoria nel progetto definitivo. La Regione Lombardia ha finanziato l’opera con 1.500.000 euro, 400mila gli euro stanziati dal comune di Bagnolo e 500mila quelli che saranno a carico della Provincia di Brescia.

Così il sindaco Pietro Sturla: “Possiamo guardare con soddisfazione allo stato dei lavori. In casi del genere, è doveroso mantenere sempre una certa dose di prudenza, ma possiamo attendere la conclusione dell’opera entro la fine dell’anno. Sarà un momento molto importante per il nostro territorio e per la salute dell’ambiente, oltre che per la qualità della vita dei bagnolesi”.

Secondo il primo cittadino, la presenza di tre rotatorie in poco spazio sarà un incentivo al traffico pesante per utilizzare la vicina autostrada senza passare in territorio bagnolese. Con la bretella, poi, il passaggio diventerà più scorrevole e consentirà anche una diminuzione delle immissioni dannose nell’ambiente per una migliore tutela dello stesso e, di conseguenza, della qualità della vita della comunità.

Ancora Sturla: “Stiamo per raggiungere un obiettivo che abbiamo perseguito con tenacia e determinazione per tutti questi anni, superando ostacoli e difficoltà di vario genere, ma, nonostante tutte le problematiche con cui abbiamo dovuto fare i conti, non ci siamo mai arresi, guidati dalla volontà di offrire finalmente a Bagnolo un’opera che era nel cassetto dei desideri ormai da diversi decenni”.