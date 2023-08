Gay Pride, fervono i preparativi: Brescia si prepara a far festa

È ormai conto alla rovescia per l'edizione 2023 del Brescia Pride, il gay pride in programma a Brescia il prossimo 2 settembre: hashtag #laculturasifainsieme, con dedica a Brescia e Bergamo capitali della Cultura. Saranno 6 i carri in movimento per il corteo arcobaleno con partenza e arrivo in Piazza Vittoria: il percorso è di 3,2 km e si concluderà in circa due ore, attraversando Piazza del Mercato, le vie Gramsci, Vittorio Emanuele II, Spalto San Marco, Crispi, Tosio, Cereto, Cattaneo, Piazza Tebaldo Brusato, Vicolo Settentrionale, Via dei Musei, Piazza Martiri di Belfiore, Via Mazzini, Corso Zanardelli, le vie X Giornate e IV Novembre prima del rientro in piazza. Questi gli orari: concentramento dalle 15, alle 15.30 comizi e interventi, alle 16 partenza per tornare in Piazza Vittoria verso le 18. Il Brescia Pride proseguirà poi al quartiere Carmine dalle 20 in poi.

Il manifesto politico del Brescia Pride

Così recita il "manifesto politico" del pride nostrano: "Brescia Pride agisce per la costruzione collettiva di una cultura equa, sostenibile, ecologica, basata sui principi di autodeterminazione e accoglienza per tutti, tecnologicamente avanzata e informata, libera da violenza e discriminazioni. Con i nostri corpi occupiamo e reclamiamo lo spazio comunitario della nostra città per rivendicare i diritti di tutti, in particolare delle persone sistematicamente abusate, silenziate o rese vulnerabili perché non conformi alle stereotipate norme imperanti. Vogliamo affermare le nostre esistenze con orgoglio, abitare un mondo che ad oggi finge di non vederci". Quella del 2 settembre sarà la quarta edizione del Brescia Pride dopo il 2017, 2019 e 2022.