Per il clima Brescia è tra le peggiori città italiane in cui vivere

È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell'indice del clima del Sole 24 Ore. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell'indagine della “Qualità della vita” per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vista climatico, in base a 10 paramenti – soleggiamento, indice di calore, ondate di calore, eventi estremi, brezza estiva, umidità relativa, raffiche di vento, piogge, nebbia, giorni freddi – che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”. Ai primi tre posti in Italia troviamo dunque la città di Bari, seguita da Imperia e dai territori della Bat, la provincia di Barletta-Andria-Trani, ancora in Puglia: insieme alla Liguria, e a tante zone del sud, le regioni dove il clima è migliore.

La Pianura Padana

E Brescia come è messa? Meglio di alcune “colleghe” della Pianura Padana, ma comunque in fondo alla lista. Il capoluogo nostrano (con un punteggio complessivo di 525,6: Bari è oltre 768, Imperia quasi 755) si piazza infatti all'ottantacinquesimo posto in assoluto, quasi in zona retrocessione: negli ultimi 10 posti della classifica s'incontrano comunque diversi centri della Pianura Padana che si posizionano lungo l'asse del Po, tra cui Alessandria, Pavia, Cremona, Piacenza, Lodi, Asti e Ferrara. Per la cronaca, Rovigo risulta il territorio con più giornate di nebbia (oltre 57 all'anno): Verbania è ultima con una maggior frequenza di precipitazioni estreme, 90 giorni tra il 2013 e il 2023, messe male anche Varese e Como, con 76 e 74 “bombe d'acqua” (se non peggio) in un decennio.

Il clima di Brescia

Gli indicatori che raccontano Brescia: per quanto riguarda il soleggiamento (ore di sole al giorno) la nostra città è in fondo alla classifica, al centesimo posto: in 45esima posizione per l'indice di calore (giorni annui con temperatura percepita superiore ai 30 gradi) e al 58esimo per le ondate di calore (sforamenti all'anno superiori ai 30 gradi per 3 giorni consecutivi). Male per gli eventi estremi (posizione numero 71), brezza estiva (93) e piogge (95), così come per nebbia (78) e giorni freddi (73). Bene invece l'umidità relativa, al 19esimo posto, e le raffiche di vento (al 13esimo): anche se, è bene specificarlo, per quest'ultimo indicatore i dati sono aggiornati al 2021, mancano quindi i tanti, troppi eventi estremi degli ultimi due anni. Il report completo è consultabile a questo link.