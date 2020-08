Un sogno da 200mila euro: il "Bike grill" per la ciclabile lungo il fiume

La celebre pista ciclabile della Gavardina, una delle più frequentate della provincia, si prepara ad accogliere il primo bike grill del suo lungo percorso, una sorta di “autogrill della bicicletta” attrezzato con bar e punto ristoro, officina meccanica per le due ruote, un info-point per i turisti di passaggio, perfino uno sgambatoio per cani. Dovrebbe essere realizzato a partire dal prossimo anno a Prevalle, negli spazi da oltre 3mila metri quadrati di fianco alla vecchia stazione, alle porte del paese. A conti fatti, sarebbe una delle prime opere di questo tipo in tutta la provincia, e in tutta la regione.

L'idea è tornata d'attualità in questi giorni, a seguito dei fondi extra che saranno dirottati in municipio (in tutto circa 110mila euro, che si aggiungono ai 350mila già stanziati dalla Regione come “fondi Covid” per le opere pubbliche) grazie al lavoro dei consiglieri regionali bresciani Claudia Carzeri e Floriano Massardi.

Un progetto da oltre 200mila euro

Il finanziamento, a quanto pare già garantito, dovrebbe andare a coprire poco più della metà del totale dell'investimento: il Comune in realtà aveva già predisposto un progetto preliminare da 250mila euro, ma che adesso dovrebbe essere “affinato”, riducendo il preventivo fino a circa 200mila (o poco più).

Il nuovo “bike grill” sarà attrezzato con due ingressi separati, il primo riservato a ciclisti e pedoni in arrivo dalla Gavardina, il secondo invece per le auto, approfittando della viabilità ordinaria, con annesso parcheggio di pertinenza. “L'obiettivo è sicuramente cantierizzare l'opera nel 2021, massimo nel 2022 – spiega il sindaco Damiano Giustacchini – Una volta realizzata, la struttura potrà essere affidata in gestione a privati con un bando”.