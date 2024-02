Cercasi gestore per il nuovo bicigrill: bastano 800 euro al mese

Il nuovo (e inedito) bicigrill di Prevalle prende forma: la struttura è ormai al traguardo, realizzata in Via Roggia Gazzetta, lungo la ciclabile Gavardina e a pochi passi dal fiume, con un investimento di 345mila euro di cui 110mila finanziati dalla Regione. E per la bella stagione si cerca già un gestore: base d’asta da 800 euro al mese, pari a 9.600 euro l’anno (ma con sconto del 50% per i primi 2 anni, proprio per agevolare l’avviamento dell’attività, offerta economica che peserà al 40% del giudizio, quella tecnica invece arriverà al 60% e terrà conto di proposte quali l’allestimento di un’area sgambamento cani, noleggio bici elettriche, progetti di promozione sociale e del territorio, arredi, inserimento lavorativo di una persona svantaggiata, esperienza nel settore.

C’è tempo fino al 23 marzo per presentare un’offerta, tutte le info del caso sono disponibili sul sito web del Comune: sopralluogo obbligatorio, da concordare via mail a servizisociali@comune.prevalle.bs.it (ulteriori informazioni anche al numero 030 6801622). La durata dell’aggiudicazione sarà di 6 anni, con rinnovo automatico (salvo diversi accordi tra le parti) per altri 6.

Cicloturismo e non solo

“Il chiosco – spiega la vicesindaca Desirée Maccarinelli – rientra in una politica di valorizzazione del territorio, puntando sul cicloturismo come mezzo per incentivare la scoperta delle bellezze naturali, paesaggistiche, sociali e culturali che vedono il nostro territorio in prima fila, raccordandosi con la Valsabbia, il lago di Garda e la città. L’amministrazione crede fortemente in questo progetto, come volano non solo di un’attività dalle spiccate potenzialità ma anche come mezzo di aggregazione e promozione di sani stili di vita”.

Il bicigrill (o bikegrill dir si voglia) è realizzato con struttura portante in legno e isolanti naturali: verrà fornito con le attrezzature principali, mentre resta a carico dell’aggiudicatario l’acquisto o il noleggio di tavoli, sedie e vettovaglie. La destinazione dell’immobile è di tipo commerciale, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande (è attrezzato con chiosco bar): possono partecipare al bando unicamente gli operatori in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale per la gestione dei pubblici esercizi.