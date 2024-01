Migliori birre d'Italia: birrifici premiati, due sono bresciani

Due birrifici bresciani al top in Italia: si tratta del Birrificio Curtense di Passirano e del Birrificio artigianale Riversa di Cascina Torrazza (a Capriano del Colle), rispettivamente al primo e al terzo posto nella graduatoria delle Best Italian Breweries edizione 2023, riconoscimento che fa parte del Best Italian Beer, premio nato nel 2015, promosso da Federbirra – la Federazione italiana birra artigianale – e rivolto a tutti i produttori di birra artigianale italiana e di birra non industriale.

“L'obiettivo generale del premio – si legge in una nota – è quello di selezionare le migliori produzioni italiane, suddividendole per categorie di prodotto, secondo criteri di valutazione rimessi a una giuria popolare. Grande novità del 2023 il restyling del premio e la conferma del premio speciale Best Italian Breweries, che vuole dare un riconoscimento ai concorrenti stessi e al complesso delle loro produzioni”. Un premio che, come detto, quest'anno parla parecchio bresciano.

Incetta di premi per i birrifici bresciani

Tra i due birrifici nostrani, al secondo posto si è piazzato Ibeer di Fabriano (Ancona). La giuria ha inoltre stilato una classifica delle tre migliori birre per ogni categoria: Luppolo d'Oro, Luppolo d'Argento e Luppolo di Bronzo, più la Gran Menzione. Altre soddisfazioni, in tal senso, per il birrificio franciacortino: il Curtense si è meritato il Luppolo d'Oro sia per la birra Riserva, categoria Special bitter, che per la birra Nera, categoria Foreign extra stout, il Luppolo d'Argento per la birra Bionda (categoria Munich helles), ancora il Luppolo d'Oro per la birra Castagne (alle castagne), per la Ghigghina (alla zucca), il Luppolo d'Argento per L'Ultima Birra (alle ciliegie), il Luppolo d'Oro per la Km 0 Vecchio Stile (pluri cereali), la Gran Menzione per la sua IPA (Session Ipa), il Luppolo di Bronzo per la Jolly Blu (Italian Grape Ale) e infine il Luppolo d'Oro per la Gose (birre al sale o all'acqua marina).

Luppolo d'Oro anche alla birra Blanche (categoria Belgian White) per il Birrificio Riversa di Capriano, Luppolo d'Argento per la Blonde Ale (Pale ale), Luppolo d'Oro per la Pils (German pilsner), per la Lager Hell (Munich helles), per la Doppelbock nell'omonima categoria, Luppolo di Bronzo per la Birra al miele nell'omonima categoria, Luppolo d'Oro per la Pacific Ipa (New Zealand Ipa). In tutto erano 57 le categorie di birra in gara: per la Spiga d'Oro, ovvero la Best Beer of the Year 2023, primo posto alla White Farm Bio di Ibeer (Fabriano), secondo alla Riserva del Curtense, terzo alla Saison del Birrificio Il Maglio di Galliera Veneta (Padova).