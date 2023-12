Le vacanze bresciane di Belén: ci sono anche Elio e la figlia Luna Marì

Le vacanze bresciane di Belén Rodriguez: vigilia e Natale tra Franciacorta e lago d'Iseo. Tutto testimoniato da foto, video, stories e reel su Instagram: la bella showgirl ha trascorso lunghi attimi di pace al resort L'Albereta Relais & Chateau di Erbusco (sua vecchia conoscenza: l'aveva già frequentato in passato) per poi trasferirsi per qualche ora, per un pranzo in compagnia di amici, in una casa con vista mozzafiato sul lago d'Iseo. Pranzo pre-natalizio, come da tradizione: grigliata di pesce e crostacei, spumante ad accompagnare (probabilmente Franciacorta).

Natale bresciano per Belén

Insieme a lei il fidanzato Elio Lorenzoni: è l'imprenditore di Bedizzole, 34 anni (è classe 1989), con cui Belén si frequenta ormai da mesi. Il loro futuro è già raggiante: Lorenzoni ha già fatto la proposta di matrimonio, Belén ha detto sì mentre erano in vacanza alle Maldive, ora si ragiona sulle nozze (non c'è ancora una data) ma nel frattempo c'è chi dice stiano già pensando a un figlio.

Natale in famiglia: insieme alla showgirl argentina anche la piccola Luna Marì, la figlia nata nel 2021 dalla relazione avuto con Antonino Spinalbese. “La mia principessa”, scrive Belén su Instagram mentre la abbraccia in un calda giornata di sole, il Sebino sullo sfondo. “Buon Natale da Luna, buon Natale anche da parte mia”, aggiunge Belén: “All'Albereta è tutto fantastico, grazie”.