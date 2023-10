Belen ed Elio Lorenzoni: per il compleanno la più dolce delle sorprese

Camicia e cravatta, pantaloni neri d'ordinanza: così Belén Rodriguez ha festeggiato il quarantesimo compleanno del suo compagno bresciano, l'imprenditore di Bedizzole Elio Lorenzoni. La festa, in casa, è stata celebrata come da programma con una serie di foto e video pubblicati nelle stories del profilo Instagram della showgirl: con tanto di sorpresa finale, ovvero la consegna della torta (condita con 40 candeline) portata al tavolo dalla stessa Belén, indossando gli abiti di cui sopra, come una sexy (e innamorata) cameriera.

La love story tra Elio e Belén

Se son rose fioriranno, ma c'è tempo: intanto la love story del momento tra Lorenzoni e Rodriguez continua ad impazzare sui social e sui canali del gossip più sfegatato. Di certo è che i due si frequentano ormai dalla scorsa estate: qualche settimana fa l'indiscrezione sulla nuova “casa” di Belén, che si sarebbe appunto trasferita a Brescia con il suo nuovo fidanzato. Poi, qualche giorno fa, il gradito ritorno sui social della soubrette classe 1984, ripopolati di immagini dove il nuovo protagonista è, appunto, Elio Lorenzoni.

Per ora quasi immuni ai paparazzi, gli appassionati si possono comunque accontentare: sui social di rito non mancano foto e video a volontà. Non sul profilo di Lorenzoni, che per il momento rimane privato: ma su quello di Belén eccome, con tanto di dedica romantica il giorno del compleanno. “Auguri a te, che sei l'immenso per me”, scrive la showgirl. E se son rose, fioriranno.