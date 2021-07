Cliente per 24 anni senza sosta, la vanno a prendere a casa in limousine

Il regalo più bello per la cliente più longeva: l'hanno aspettata fuori casa a bordo di una limousine, l'hanno accompagnata in salone dove è stata accolta con un mazzo di fiori e un tappeto rosso. Succede a Roncadelle, al Beautiful Hair Style gestito da Aldo Romano: il titolare e le sue hair stylist hanno voluto così ringraziare Fulvia Fregoni, cliente storica a dir poco che tutte le settimane si è presentata puntuale per il taglio e parrucco. Per 24 anni consecutivi.

Cliente senza sosta per 24 anni consecutivi

“La vita è fatta di emozioni – dice Aldo Romano – Fulvia è una nostra cliente da quando abbiamo aperto il salone, 24 anni fa. Non è mai mancata una volta, viziandoci ogni settimana con dolci e tanto amore. Abbiamo voluto farle vivere una giornata speciale”.

E speciale lo è stata davvero, documentata per filo e per segno – siamo pur sempre nell'epoca dei social – con video, foto e stories già condivise da decine e decine di persone. Guardare per credere: le parrucchiere (ormai amiche) raggiungono casa di Fulvia in sella a una lussuosa limousine bianca. Quando lei apre la porta, quasi non ci crede: la commozione e condivisa, piovono lacrime di gioia.

La dedica: "A te, dai tuoi pazzi parrucchieri"

“Voi siete pazze”, ripete Fulvia Romano mentre sale a bordo. “Te lo sei meritato, è meritatissimo”, le dice invece la hair stylist Monica Gussago. Tutto vero: arrivata fuori dal salone, è stata accolta con fiori e applausi. Poi, una volta dentro, si è sottoposta al consueto appuntamento settimanale: shampoo, piega, taglio, trucco e parrucco.

Immancabili foto di rito, baci e abbracci (nei limiti del possibile) e infine aperitivo collettivo all'aria aperta, per festeggiare una giornata che per forza di cose sarà indimenticabile. Tutto vero, l'abbiamo detto: per Fulvia il regalo più bello e con una dedica speciale. “A te, dai tuoi pazzi parrucchieri”: e la storia è già virale.