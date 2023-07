Il bar del parco cerca un gestore: bastano 600 euro al mese

All'ingresso nord del parco, di fianco al laghetto, attrezzato con plateatico esterno: è il bar del parco di Cossirano per cui il Comune di Trenzano cerca un gestore. Pubblicata in questi giorni una manifestazione d'interesse, non vincolante, finalizzata a rilevare eventuali operatori interessati da invitare poi in una successiva procedura. Ma che già contiene precise indicazioni: il corrispettivo richiesto per la locazione è di 7.200 euro l'anno (600 euro al mese), per un totale di 28.800 per l'intera durata della locazione (oltre Iva), di quattro anni.

Al fine di presentazione della candidatura è obbligatorio effettuare un sopralluogo (da programmare al numero 030 9709313 oppure via mail a acrotti@comune.trenzano.bs.it): gli operatori interessati dovranno inviare la propria richiesta via pec a protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it entro e non oltre le ore 12 del 2 settembre prossimo. Tutti i dettagli e l'avviso pubblico completo sono disponibili sul sito web del Comune di Trenzano.

La gestione per 4 anni (più 4)

Oltre alla sala bar, il locale è attrezzato con plateatico, spogliatoi, bagni per i clienti e per il personale, bancone, locali tecnici e ripostiglio. È chiuso ormai da quasi un anno, dal settembre scorso, a causa del decesso del precedente gestore. L'immobile verrà consegnato parzialmente arredato: la durata della locazione, come detto, è fissata in 4 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga per ulteriori 4 anni.

Aperto tutti i giorniÂ

Al gestore sarà consentito l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. L'esercizio del bar dovrà garantire l'apertura al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 23 nei mesi da giugno a settembre compreso, e dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20 da ottobre a maggio compreso. È comunque facoltà del locatario ampliare l'orario di apertura: può essere osservato un giorno di chiusura nelle giornate dal lunedì al giovedì.