Bar, gelateria e tanto altro: cercasi gestore per il chiosco del parco

Il chiosco del parco cerca un nuovo gestore: c'è tempo fino alle ore 12 del 31 gennaio prossimo per presentare un'offerta. Il canone a base d'asta è fissato in 1.750 euro al mese più Iva, pari a 21mila euro l'anno: la durata della locazione è fissata in 6 anni, rinnovabili in automatico per altri 6. Siamo al Parco del Conicchio, a Timoline di Corte Franca: è qui, tra i giochi per i bambini e una frequentata area cani, che il Comune darà in affidamento il chiosco (superficie commerciale di circa 65 mq) da adibire a pubblico esercizio con gelateria artigianale.

L'offerta tecnica

Tutte le informazioni del caso sono disponibili nella sezione dedicata del sito web del Comune. All'offerta economica (che varrà 40 punti su 100 totali) andrà affiancata un'offerta tecnica (che vale 60 punti) con una serie di precisi criteri di premialità. Tra questi: la realizzazione e manutenzione per tutta la durata del contratto di un'area giochi attrezzata per bambini da 0 a 3 anni; progetti di valorizzazione e promozione di produzioni agricole e agroalimentari locali; progetti di miglioria o ampliamento della struttura; installazione di un tavolo da ping-pong; manutenzione ordinaria e pulizia delle sedute in legno dell'anfiteatro del parco; installazione e manutenzione di una stazione di ricarica e-bike compresa di attrezzi e pompa gonfiaggio pneumatici; attivazione di un progetto con inserimento lavorativo di una persona svantaggiata o in carico ai Servizi sociali del Comune di Corte Franca.

Tutte le informazioni

I concorrenti potranno visionare l'immobile in presenza di un rappresentante del Comune, previa richiesta (tramite pec) all'indirizzo protocollo.comune.cortefranca@pec.regione.lombardia.it, da richiedere entro 7 giorni prima della data di scadenza dell'offerta. Le offerte pervenute saranno aperte in seduta pubblica il 6 febbraio, a partire dalle 9, nell'Ufficio tecnico del Comune. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta, sia per quanto riguarda la componente economica che quella tecnica. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'Ufficio tecnico al numero 030 984488 (interno 211) oppure via mail a francesca.massussi@comune.cortefranca.bs.it. L'immobile è configurato come pubblico esercizio (quindi bar) con annesso laboratorio artigianale per la produzione di gelato: nessun'altra destinazione d'uso sarà considerata ammissibile.