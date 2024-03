Sul Lago di Garda si cerca il gestore del chiosco e della spiaggia

Un affare da (quasi) un milione di euro. A tanto ammonta il valore della concessione per il mitico chiosco del porto di Rivoltella, a Desenzano del Garda, un luogo del cuore per tantissimi bresciani (e non solo): è stato messo a bando da pochi giorni, c'è tempo fino alle 12 di lunedì 8 aprile per presentare un'offerta, tutte le info sui siti web del Comune e dell'Autorità di Bacino. L'oggetto della concessione riguarda i beni del demanio comunale tra cui appunto il chiosco bar (da 56 mq), plateatico da 110 mq, palco spettacoli da 89 mq, tettoia, magazzino e varie pertinenze, e le aree del demanio lacuale, un altro plateatico da 49 mq, un campo da beach volley da 305 mq, spiaggia attrezzata (da 424 mq) con lettini e ombrelloni.

I dettagli del bando

La base d'asta (offerte ovviamente al rialzo) è fissata in 51.922 euro l'anno: la concessione durerà 15 anni e per l'intera durata serviranno almeno 779mila euro. I futuri assegnatari dovranno inoltre occuparsi della ristrutturazione della tettoia antistante il chiosco, con collaudo dell'opera entro e non oltre il 31 marzo del 2025: si stima un investimento di circa 145mila euro. L'immobile potrà essere adibito al solo esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, oltre a tutte le attività accessorie consentite dalla legge.

Tra gli obblighi anche la messa a punto degli impianti, apertura da aprile e ottobre dalle 9 alle 21, assistenza bagnanti da giugno a settembre dalle 10 alle 18, supporto gratuito alle attività del Comune fino a 6 eventi l'anno. Anche il cosiddetta “sistema di identità visiva” dovrà essere concordato con il Comune: “In particolare – si legge nel bando – dovranno essere approvati il nome da assegnare al locale e l'immagine grafica degli strumenti promozionali, insegne e segnaletica esterna”. L'obiettivo è (ri)aprire i battenti il prima possibile.