Il bar del centro sociale di Salò cerca un nuovo gestore. È il mitico bar “I Pini”, per cui da pochi giorni è stato pubblicato il bando di affidamento: quest'ultimo si riferisce all'affitto d'azienda del locale all'interno del centro sociale, con contratto di durata pari a 4 anni. La base d'asta è stata fissata in 7.200 euro l'anno, 600 euro al mese, 28.800 euro per tutta la durata dell'assegnazione (ma le offerte saranno ovviamente al rialzo). Il locale è attualmente in (parziale) ristrutturazione: si stanno realizzando, fa sapere il Comune, dei lavori finalizzati alla messa a norma dell'impianto elettrico e lo stesso (il bar) sarà affittato a conclusione dell'intervento.

Il bar “I Pini” è attrezzato con tre sale interne, totale circa 139 metri quadrati, cucina, spogliatoi, servizi igienici per il personale e i clienti, oltre a un'area esterna per cui non si prevede il canone unico per l'occupazione di suolo pubblico “in quanto – si legge nel bando – l'utilizzo dello stesso è ricompreso nel corrispettivo posto a base d'asta”. Trattandosi di bar del centro sociale, ci sono precisi requisiti oltre che obblighi a carico dei futuri assegnatari.

I dettagli del bando

Tra questi: dovrà essere garantita, quando il locale è aperto, “la possibilità a circa una quindicina di anziani di consumare presso una delle sale il pasto fornito da un soggetto terzo, collaborando nell'attuazione del servizio, comunicando giornalmente il numero di pasti e provvedendo all'allestimento dei tavoli e al servizio agli utenti”. Non solo: per gli iscritti del centro sociale dovrà essere applicato uno sconto del 20% sul prezzo di listino delle consumazioni. Sopralluogo obbligatorio, da concordare entro le 12 del prossimo 2 aprile telefonando al numero 0365 296855 oppure inviando una mail a servizi.sociali@comune.salo.bs.it.

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le 12 di lunedì 8 aprile, direttamente all'ufficio Protocollo del municipio. Ulteriori dettagli, le planimetrie e il bando completo sono disponibili nella sezione dedicata del sito web del Comune di Salò.