Ultimo Natale da sindaco: gli auguri di Emilio Del Bono

Ultimo Natale da primo cittadino. Il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, prossimo capolista per il Pd bresciano nelle elezioni per il nuovo Consiglio regionale, ha registrato dal Palazzo Loggia un augurio di Buon Natale per i cittadini.

Alcune delle parole del sindaco: «Questo è il presepe di Betlemme, ce lo ha donato la nostra città gemellata. Noi abbiamo davvero delle belle città gemellate, città europee, ma oltre ad esse abbiamo questo luogo magico che è Betlemme. Ci avviciniamo al Natale, un'occasione nella quale ci si fa gli auguri ed anche i bilanci. Credo che la nostra città ci arriva a questo appuntamento con tutta quella struttura morale e quella solidità che ha dimostrato durante gli anni della pandemia ma anche in questo difficile 2022. Abbiamo la guerra alle porte e ci auguriamo che nel 2023 questa guerra finisca perché le atrocità e le brutalità che abbiamo visto pensavamo di non vederla più nel cuore dell'Europa. Quello che si apre sarà per Brescia un anno molto importante, l'anno della Capitale della Cultura, dove ci metteremo in mostra, dove saremo in vetrina. Lo faremo bene, sono sereno che questo accadrà. Un augurio a voi, alle vostre famiglie, passate queste giornate con le persone a cui volete bene. Trovate serenità, trovate armonia ed equilibrio. Sono i giorni in cui si ricaricano le batterie, si ritrovano le energie migliori e soprattutto le energie interiori quelle che servono per essere efficaci nella nostra vita quitidiana. Davvero auguri a Brescia, cari bresciani care bresciane sono davvero orgoglioso di essere stato il vostro sindaco».

Tornando alle prossime elezioni regionali, Del Bono sarà il capolista che guiderà gli altri candidati bresciani, che sono: Miriam Cominelli, Gabriele Zanni, Marianna Dossena, Carlo Panzera, Giustina Bonanno, Luciano Corda, Rakeb Tosio, Mattia Pelucchetti e Uliana Pardelli.