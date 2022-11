Il "maestro" Marco Segantin apre il suo primo negozio a Brescia, pensato e realizzato insieme a Daniela Arrigoni: si chiamerà "Atelier Fleuriste", il brand più noto degli store griffati Segantin, e sarà posizionato negli spazi di Palazzo Vender, in Piazza della Loggia. Opening fissato per mercoledì 30 novembre, dalle 17: una nuova sfida in vista del 2023, con Brescia e Bergamo capitali della cultura.

Il nuovo negozio

"Approdare a Brescia - racconta Segantin, allievo del maestro svizzero Jean Marie Leemann e della scuola svizzero-francese per gli allestimenti floreali - è un'avventura che mi permetterà di vivere da subito la crescita della città, in questi mesi di fermento che la separano dal 2023. Una scommessa in un centro che merita di crescere e ospitare idee nuove che proietteranno Brescia in ambito internazionale".

E' grazie all'incontro con Daniela Arrigoni che si è arrivati alla quadratura del cerchio, appunto in Palazzo Vender, edificio quattrocentesco che si staglia proprio a fianco di Palazzo Loggia. "Oltre alla sintonia imprenditoriale - spiega Arrigoni, imprenditrice bresciana ideatrice del brand ItalMesh - con Marco condivido l'amore per la natura e il design, e coltiviamo il desiderio di realizzare insieme il progetto Pareti Verdi, un progetto che potrebbe diventare il simbolo della trasformazione culturale di Brescia".

Chi è Marco Segantin

Marco Segantin, torinese, ha costruito la sua esperienza nell'ambito del design floreale a partire dagli anni Novanta. Nel 1996 ha aperto il suo primo Atelier Fleuriste a Santena, e nel 2005 un nuovo punto vendita in pieno centro a Torino. Nel 2006 trasferisce l'attività di Santena a Chieri, in un edificio dalla struttura originalissima che per questo viene presentata ben due volte alla Biennale di Architettura di Venezia. Nel suo portfolio anche il design e la produzione di elementi d'arredo destinati ad alcuni dei più prestigiosi alberghi d'Europa.