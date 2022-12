È in arrivo un nuovo supermercato: offerte speciali per l'inaugurazione

Aprirà giovedì 29 dicembre il nuovo supermercato Aldi di Concesio, in Via Europa 83: per l'inaugurazione sono state annunciate offerte speciali. E' l'undicesimo store in provincia di Brescia: ce ne sono quattro in città e poi a Bagnolo Mella, Breno, Moniga del Garda, Pontevico, Salò e Villanuova sul Clisi. Il nuovo punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.30, la domenica dalle 9 alle 20. I lavori di realizzazione si sono conclusi proprio in questi giorni: il supermercato è affacciato sulla Strada provinciale 345, negli spazi un tempo occupati dall'azienda Tensiochimica.

Il marchio Aldi

Il marchio Aldi è presente in Italia ormai dal 2018: la sede operativa è a Verona, con due centri di distribuzione a Oppeano (Verona) e Landriano (Pavia). Fa parte del gruppo tedesco Aldi Sud, realtà di riferimento della grande distribuzione organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.600 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti, e più di 156mila collaboratori in tutto il mondo.

Nel 2021 si stima un fatturato che sfiora i 102 miliardi e mezzo di euro: nel settore della distribuzione commerciale, in Europa, è secondo solo al gruppo Schwarz-Lidl (che arriva a 133,6 miliardi), davanti a Ahold Delhaize (Olanda, 75,6 miliardi di euro di fatturato nel 2021) e Carrefour (Francia, 73 miliardi). Il primo gruppo italiano è Conad, con circa 17 miliardi di fatturato.