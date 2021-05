Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Salute, sicurezza e sostenibilità: il nuovo Premio Tesi di laurea 2021 Fino al 31 ottobre 2021 è possibile inviare gli elaborati per partecipare al nuovo premio indetto dalla Fondazione AiFOS per le migliori tesi di laurea su salute, sicurezza sul lavoro e sostenibilità. Malgrado l’emergenza COVID-19 anche quest’anno la Fondazione AiFOS, impegnata da anni nella diffusione della cultura della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, ha deciso di valorizzare l’importanza e il ruolo delle tesi di laurea nello sviluppo di nuove idee e strategie per affrontare temi delicati come la sostenibilità e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.



Attraverso l’ottava edizione del “Premio tesi di laurea nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità” e la realizzazione della “Biblioteca Tesi Sicurezza”, uno spazio online che contiene tutte le tesi che partecipano al Premio, la Fondazione offre agli studenti e all’intera popolazione uno strumento importante per approfondire, riflettere e analizzare il luoghi di vita e di lavoro con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità e rendere più efficace la prevenzione di infortuni e malattie. Il nuovo bando tesi di laurea 2021 La Fondazione AiFOS, in collaborazione con l’Associazione AiFOS, indice il nuovo Bando Tesi di Laurea 2021 per tesi, discusse tra il 9 novembre 2020 ed il 31 ottobre 2021, che trattino i seguenti temi:

• Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, declinata in uno dei seguenti ambiti: o ambito giuridico, normativo, organizzativo; o ambito tecnico, ingegneristico, medico; o ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale.

• Sostenibilità in ambito lavorativo, declinata in uno o più dei seguenti argomenti: benessere organizzativo, parità di genere, lavoro dignitoso, diversity management, conciliazione vita-lavoro, corretta gestione ambientale e consumo aziendale responsabile. Attraverso la valutazione delle tesi, affidata ad una Commissione valutatrice, nominata dal



Presidente della Fondazione AiFOS, saranno selezionate:

- 3 tesi di lauree triennali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno dei tre ambiti individuati (ambito giuridico, normativo, organizzativo; ambito tecnico, ingegneristico, medico; ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale);

- 3 tesi di lauree magistrali/master di primo livello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, una per ciascuno degli ambiti individuati;

- 1 tesi in materia di sostenibilità.



Le tesi selezionate avranno diritto a:

- riconoscimento economico di € 500,00;

- pubblicazione della tesi sui siti di Fondazione AiFOS e di AiFOS;

- attestato di partecipazione al concorso;

- abbonamento on-line per un anno ai “Quaderni della Sicurezza”, la rivista scientifica AiFOS.



Inoltre le tesi partecipanti saranno pubblicate su una biblioteca virtuale di libera consultazione dedicata a tutte tesi di laurea in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità che hanno partecipato al Premio dal 2014 ad oggi. Lo strumento della Biblioteca Tesi Sicurezza Attraverso questo strumento, chiamato “Biblioteca Tesi Sicurezza” (www. bibliotecatesi.fondazioneaifos.org), la Fondazione mette a disposizione gli elaborati che hanno partecipato al Premio non solo per altri studenti, ricercatori, e accademici, che sentano l’esigenza di approfondire queste tematiche, ma anche per operatori e consulenti in materia di sicurezza e sostenibilità.



Il motore di ricerca della Biblioteca è strutturato in modo da poter filtrare la ricerca per autore, per anno di discussione della tesi, per ateneo, per corso di laurea, per area tematica e per argomento. Per aree tematiche, attinenti alla salute e sicurezza, si intendono in particolare le aree individuate dalla normativa nazionale relativa ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. La partecipazione al premio tesi di laurea 2021 La partecipazione al Premio è completamente gratuita e il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato al 31 ottobre 2021.



Entro il mese di dicembre 2021 verrà comunicato l’elenco delle tesi vincitrici del premio e la premiazione avverrà in una specifica data definita dalla Fondazione AiFOS che verrà comunicata in seguito. Invitiamo, come ogni anno, gli studenti laureati/laureandi - autori di tesi di laurea triennale, specialistica, magistrale, o master di primo livello - di tutte le università italiane ad elaborare e presentare le proprie tesi alla segreteria del Premio e i docenti a valorizzare i lavori di studenti meritevoli tramite la diffusione del bando di concorso. Il link per poter scaricare il bando di concorso e la domanda di partecipazione alla selezione: https://fondazioneaifos.org/premio-tesi-di-laurea