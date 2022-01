Darfo Boario Terme: screening di prevenzione cardiovascolare gratuito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Lunedì 24 gennaio 2022 parte la campagna di prevenzione “Cuore di Donna” promossa da Synlab Golgi dedicata alle donne residenti nella Valle Camonica di età compresa tra i 45 e i 69 anni per prevenire la cardiopatia ischemica, prima causa di morte per le donne. A partire da tale data sarà possibile prenotare una valutazione gratuita del rischio cardiovascolare globale presso il Poliambulatorio, comprensiva di questionario anamnestico, analisi ematochimiche (assetto lipidico, glicemia, creatinina), misurazione della pressione, rilascio della valutazione relativa al rischio ischemico cardiovascolare e di indicazioni mediche da parte del Medico Cardiologo.

Un’occasione importante di prevenzione, alla quale avranno accesso, fino ad esaurimento posti, tutte le donne sane (non già in cura per patologie cardiovascolari) di età compresa tra i 45 e i 69 anni, residenti nella Valle Camonica, che potranno prenotare il proprio screening gratuito chiamando il numero 0364 534500 dal lunedì al giovedì dalle ore 12 alle ore 18, il venerdì dalle 12 alle 17, oppure recandosi di persona presso il Poliambulatorio Synlab Golgi di Darfo Boario Terme. La campagna terminerà venerdì 11 marzo 2022.

“Questa campagna di prevenzione rientra in un fitto calendario di appuntamenti grazie al quale, nel corso degli ultimi due anni, abbiamo proposto alle donne del territorio occasioni di dialogo, informazione e confronto su diverse tematiche legate alla salute femminile. Quest’ultima iniziativa, in particolare, si inserisce nel progetto di più ampio respiro “Cuore di donna”, lanciato da Synlab su scala nazionale al fine di porre l’attenzione sul tema delle patologie cardiache” - ha dichiarato Guglielmo Marrale - Direttore Sanitario Synlab Golgi.

Le attività concretizzate da Synlab nell’ambito del progetto “Cuore di Donna” hanno lo scopo di far comprendere alle donne che la prima causa di morte femminile non è il cancro al seno o all’utero, bensì la cardiopatia ischemica. Per raggiungere tale obiettivo di educazione sanitaria e divulgazione, Synlab ha realizzato un vademecum informativo (scaricabile gratuitamente sul sito www.synlab.it e reperibile in forma cartacea presso le accettazioni dei centri Synlab), un coinvolgente video cartoon, video-pillole di approfondimento a voce dei cardiologi Synlab, incontri aperti al pubblico e campagne di prevenzione come quella in partenza presso Synlab Golgi.