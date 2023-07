Tutta la comunità è in lutto per la scomparsa di Gabriele "Gianni" Manenti, avvenuta lunedì dopo una lunga malattia. Spentosi all'età di 81 anni, lascia del dolore la moglie Angela, il figlio Francesco con Annalisa e le adorate nipotine Camilla ed Alessandra.

In paese lo conoscevano tutti: ha infatti ricoperto la carica di primo cittadino per due mandati, nel 1970 e nel 1982. Si distinse inoltre per essere tra i fondatori della sezione locale dell'AVIS negli anni '70, lasciando un'impronta duratura nel tessuto della comunità. Dopo il pensionamento, fondò un'associazione dedicata al supporto delle persone bisognose e degli anziani, assumendo con umiltà il ruolo di segretario. La sua partecipazione attiva nell'oratorio e nella parrocchia testimoniano ancora il suo impegno solidale.

La casa di famiglia, in via De Giuli a Pavone, ospita la camera ardente. La veglia di preghiera avrà luogo oggi, mercoledì 5 luglio, alle 18, mentre le esequie saranno celebrate alle 10 di giovedì 6 luglio.