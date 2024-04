«Il 25 Aprile una triste ricorrenza», polemiche per le parole della sindaca

Liberazione? Resistenza? Partigiani? Nel auo discorso per il 25 aprile non li ha nemmeno nominati, definendo la giornata "una triste ricorrenza". È accaduto a Polpenazze, dove la sindaca Maria Rosa Avanzini, della Lega, con le sue parole pronunciate nella ricorrenza della festa di liberazione ha scatenato non poche polemiche.

A dir la verità, a creare sconcerto sono state più le parole omesse rispetto a quelle pronunciate. Maria Rosa Avanzini infatti, come detto, non ha utilizzato i termini di Resistenza o antifascismo, limitandosi a parlare delle «innumerevoli guerre che si stanno combattendo in ogni parte del mondo». Proprio da qui deriva, stando alle sue parole, il riferimento alla "triste ricorrenza", ma la spiegazione non ha convinto i cittadini presenti alla celebrazione, e nemmeno il presidente dell'Anpi provinciale, Lucio Pedroni.

Il commento dell'Anpi

Interpellato dal quotidiano Bresciaoggi, Pedroni ha così commentato: «Ormai sono tanti, troppi i sindaci che hanno perso il loro senso dell'orientamento storico, e qui non mi riferisco nello specifico a Polpenazze. Ma molti di loro, prima di festeggiare il 25 Aprile in piazza, farebbero meglio a riaprire i libri di storia per capire cosa sia davvero successo in quegli anni. È sempre doveroso ricordare i protagonisti di quell'epoca - ha concluso Pedroni -, i partigiani e tutto quello che ci hanno lasciato, a partire dalla Costituzione e la nostra democrazia».