Malato da tempo, è morto a 72 anni il professor Paolo Canipari, storico attivista della sinistra gardesana e bresciana, impegnato nell'Anpi e nell'Arci. La salma riposa alla Domus Rodella di Salò, dove martedì pomeriggio (alle 16) verrà celebrata una cerimonia laica: lascia nel dolore la moglie Rosalia, il figlio Loris con Viviana, la cognata Alessia con Alberto, i cugini e i parenti, tantissimi amici.

Chi era Paolo Canipari

Non ha mai esitato a definirsi un “compagno”: classe 1951, cresciuto in una via popolare del centro di Salò, in una famiglia semplice in cui il padre aveva fin da subito comunicato ai figli (Paolo e Carlo) sensibilità socialiste. Militante studentesco negli anni '60 e '70, dirigente politico (fu anche segretario provinciale di Rifondazione Comunista) e attivista e animatore di associazioni come Anpi, Aned e Arci, il suo impegno nasce come attivista per la pace e antimilitarista convinto.

Decisivo in tal senso fu un dibattito avvenuto a scuola, “quando un insegnante di religione – ricordano dal circolo Arci di Salò – non gli seppe spiegare l'incongruenza della guerra o dello sgancio della bomba atomica, arrivando l'insegnante a giustificarla: è in quel preciso momento che divenne un attivista per la pace”. Fu inoltre testimone della strage di Piazza Loggia, dove morì anche il salodiano Vittorio Zambarda, a cui è intitolato il circolo Arci locale.

Il ricordo degli amici

“Pur con i suoi difetti, tutti li abbiamo – scrive Antonio Bontempi –, il merito di Paolo Canipari fu proprio quello di tessere relazioni con il suo essere semplice, sempre immerso nel popolo, di aver svolto un ruolo attivo per offrire a tutti quelli che incontrava schegge di questo suo peregrinare, di questo suo passare tra mille riferimenti e stimoli che portavano ognuno di noi, o almeno a chi aveva una coscienza civica e politica, a porsi la domanda di cosa noi stessimo facendo per cambiare le cose. Paolo è stato un compagno di strada che ha svolto un ruolo di stimolo per tutti quelli che l'hanno saputo accogliere”.