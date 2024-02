Brescia: Simona Bordonali si dimette dal consiglio comunale

Simona Bordonali, consigliera comunale in quota Lega, rassegnerà le proprie dimissioni il prossimo lunedì. Lo ha annunciato nel pomeriggio di venerdì 23 febbraio, durante la seduta del consiglio comunale. "Come deputata avrò più tempo per occuparmi di Brescia città e delle sue problematiche, come il tema del carcere e la bonifica del sito Caffaro”, ha spiegato Bordonali nel suo intervento di congedo dall'amministrazione. A sostituirla tra i banchi del consiglio sarà Michele Maggi, attualmente segretario della sezione bresciana del Carroccio.