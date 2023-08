Nubifragio e numerosi allagamenti: strade come fiumi in piena

Nel pomeriggio di oggi, forti temporali hanno interessato gran parte della provincia, con abbondanti accumuli di pioggia anche in pianura. Da Travagliato a Sirmione, numerose strade e sottopassi sono finiti sott'acqua, costringendo gli automobilisti a pericolose inversioni a U, come avvenuto a Lonato del Garda in via Soiolo, la strada che conduce allo svincolo con la tangenziale Sud. Il video mostra quanto avvenuto al sottopassaggio Ospitaletto-Travagliato e alla rotonda in fondo alla discesa di Via Andreis a Desenzano.