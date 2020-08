Eccezionale grandinata: strade come fiumi, ogni cosa ricoperta di bianco

Strade che sembrano fiumi, ogni cosa ricoperta di bianco: eccezionale grandinata nel comune di Casazza (Bg), in Val Cavallina, colpita da una supercella nella giornata di domenica insieme all'Alto Sebino.

Gli altri comuni più colpiti sono stati Fonteno, Grone, Pianico, Lovere, Zandobbio, Bagnatica e Brusaporto. In alcuni casi i chicchi caduti hanno raggiunti i 20 centimetri d'altezza, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco, per dare manforte ai cittadini scesi in strada muniti di pale.



Fonte video: Meteopassione.com