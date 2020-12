L'inverno è arrivato: nevica nel Bresciano, fiocchi anche in pianura

Mercoledì mattina, una grossa parte della provincia si è svegliata sotto un mantello bianco che ha già ricoperto case, strade e giardini; e non solo nelle alte valli o in montagna.



Seppur nell'alta pianura si siano già tramutati in pioggia, nella Bassa i fiocchi scendono anche con intensità. A Brescia città è segnalata pioggia mista a neve.



Al momento, pare che la 'linea' della neve sia all'altezza della Provinciale 668, andato verso sud. Linea che si sposta più in alto spostandosi nell'Ovest bresciano. Nella foto: la nevicata a Comezzano Cizzago.