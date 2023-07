Lunedì pomeriggio, un temporale a supercella si è formato tra la Bassa e il Mantovano. É proprio in quest'utlima provincia dove si sono registrati i danni maggiori, con allagamenti, alberi caduti e tegole dei tetti volati via. La grandine e i forti venti di downburst hanno però interessato anche alcune zone del Bresciano, come mostra il video girato a Calvisano. Non si registrano particolari danni, fortunatamente.