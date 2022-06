Ad Maiora 2022, fissata la data: a Campo Marte attesi più di 1.000 laureati

Sono circa un migliaio gli studenti laureati attesi alla cerimonia Ad Maiora edizione 2022, la sesta edizione dell'ormai celebre giornata di consegna dei diplomi di laurea dell'Università di Brescia. Fissata la data: l'appuntamento è per domenica 12 giugno a Campo Marte, dalle 17 in poi. Nel dettaglio, la cerimonia è aperta ai laureati magistrali degli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020 che non hanno partecipato all'edizione di ottobre, oltre ai laureati magistrali dell'anno 2020/2021. Per la prima volta parteciperanno all'evento anche i laureati triennali degli stessi anni accademici che non hanno proseguito il percorso di studi dopo la laurea triennale e che, durante la pandemia, si sono laureati a distanza.

Il programma della giornata

L'evento si ispira alla tradizione anglosassone del Commencement Day, e sarà introdotta dal corteo dei docenti togati, che partirà dalla sede del dipartimento di Economia e management di Via San Faustino. Alla cerimonia, accompagnata dal Chorus Universitatis Brixiae diretto dal maestro Silvio Baracco e composto da studenti, docenti, personale amministrativo e laureati, parteciperanno anche il rettore Maurizio Tira, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono e la dottoressa Eleonora Bianchi, laureata in Giurisprudenza nell'anno accademico 2018/2019.

Il tradizionale lancio del tocco

In rappresentanza di tutti i laureati magistrali di UniBs, saliranno sul palco per la consegna dei diplomi 50 laureati e laureate, scelti tra coloro che hanno meritato la lode, sulla base di un criterio generale di rappresentatività di tutti i laureati magistrali e triennali degli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Grande attesa per il gran finale con cui si concluderà la cerimonia: ovvero, il lancio tradizionale (e “cult”) del tocco accademico, metafora della trasmissione del sapere che simbolicamente si diffonde come pioggia dall'alto e diventa patrimonio dell'intera comunità. L'intero evento sarà trasmesso in streaming sul canale Youtube dell'Università.