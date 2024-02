"La danza della vita": Mario Maretti in mostra alla Fondazione Arici Sega

Folletti che danzano, che ballano senza sosta sul sentiero della vita: il marchio di fabbrica di Mario Maretti, artista-filosofo classe 1970 protagonista della personale “La danza della vita”, allestita ad oltranza alla Fondazione Arici Sega di Brescia (in Via Lucio Fiorentini 19/B) e aperta e visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 18. La mostra raccoglie quadri carichi di spensieratezza, gioia e leggerezza: occasione per far pulsare di vita nuova le pareti della nota struttura per anziani bresciana, con i colori e le forme tipiche della sua grammatica artistica. L'oro e l'argento, i rossi e i blu rimandano all'umanità della danza, diretta verso l'altro (e, soprattutto: verso l'altro) come un inno alla vita, all'esserci (sempre) per tutti.

Chi è Mario Maretti

Appassionato fin da piccolo alle belle arti, grazie all'influenza dei suoi genitori, ha la fortuna di visitare importanti esposizioni in Italia e non solo: folgorato sulla via dell'arte, Mario Maretti è infatuato dagli impressionisti e da Caravaggio, ma su tutti da Picasso. È la luce dell'arte moderna e contemporanea che lo porta, subito dopo gli studi di Psicologia a Padova, a esporre per la prima volta in Francia, a Cannes. Correva l'anno 1994, e da quel momento inizia per lui un periodo ricco di incontri ed esposizioni.

Solo per citarne alcune: nel 1995 il Consolato d'Italia a Nizza con l'intervento, al vernissage, di Michele Sapone, sarto amico di Picasso. A seguire il Festival internazionale di Pittura al Museo di Cagnes sur Mer, la Maison dell'America Latina a Montecarlo, e ancora l'Università di Nizza, la Fondazione della Casse d'Epargne a Marsiglia e in Germania. Nel mezzo, l'inarrestabile voglia di sperimentare: anche nella haute couture, disegnando abiti e borse. Nel curriculum un defilé anche all'atelier di Arman, ancora a Montecarlo. “La danza della vita” alla Fondazione Arici Sega, per Maretti, è un graditissimo ritorno in Italia.