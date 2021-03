Festival di Sanremo 2021: Andrea Pimpini aveva una canzone pronta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Andrea Pimpini è tornato da poco sulle scene musicali con il suo nuovo album, "Vai e non pensare"! https://sl.onerpm.com/6726192893 L'artista, in un'intervista esclusiva, ha rivelato di aver considerato seriamente l'idea di partecipare al Festival di Sanremo 2021 nella categoria "Nuove proposte". La canzone era pronta, si intitola "Quando cammini per strada" ed è stata inserita nel nuovo disco del cantautore italiano. L'idea, tuttavia, è stata scartata a causa degli impegni scolastici del cantautore.



“Il Festival di Sanremo è una cosa che non può mancare. Si doveva fare a tutti i costi e sono felice che sia stato realizzato. L’anno scorso mi sarebbe piaciuto presentare un brano per entrare in Sanremo Giovani. La canzone in questione è “Quando cammini per strada… Ho dovuto rinunciare all’idea a causa dell’esame di maturità che mi terrà impegnato a Giugno e tutt’ora mi costringe a dedicarmi allo studio. Partecipare al Festival, sempre nel caso in cui la mia canzone fosse passata alle selezioni, avrebbe comportato perdere un anno scolastico… Però mi sto già preparando per le selezioni di Sanremo 2022” Insomma: Le idee di Andrea Pimpini sono ben chiare: Parteciperà alle selezioni per il nuovo Festival di Sanremo 2022!