Vede il traguardo il nuovo impianto produttivo di Torri Solare (Artigiani del Fotovoltaico): verrà inaugurato probabilmente subito dopo l'estate. Si affianca al Polo tecnologico di Manerbio che da un paio d'anni è il nuovo headquarter dell'azienda fondata nel 2007 da Michele Torri (all'epoca appena 20enne): il nuovo stabilimento avrà una capacità produttiva di circa 150mila pannelli fotovoltaici l'anno di ultima generazione. Per completare il Polo e la nuova factory sono stati investiti più di 3 milioni di euro.

Il nuovo impianto produttivo

L'intervento ha interessato gli spazi dell'ex lavanderia Europa di Manerbio, al confine con Bassano Bresciano: l'immobile risale agli anni Settanta, ma da oltre un ventennio era inutilizzato. L'area è stata acquisita nel 2021 e in tempi rapidi sono stati avviati i lavori (bonifica compresa): l'intervento ha interessato un'area di circa 10mila metri quadrati, di cui 5mila coperti. La vecchia copertura in eternit è stata rimossa, smaltita e sostituita con Aluzinc: sul tetto è stato realizzato un impianto fotovoltaico della potenza di 400 kW, di cui 100 Kwp destinati al 70% del fabbisogno energetico aziendale e 300 Kwp scambiati in rete.

Torri Solare è nata nel 2007 da una costola della Fonderia Torri di Quinzano d'Oglio: l'azienda conta oggi una trentina di dipendenti e ha chiuso il 2023 con un fatturato in crescita di oltre il 30% (vendite complessive ben oltre i 10 milioni di euro). Perfezionata anche l'acquisizione di quote di Fabula, realtà bresciana che si occupa di stampa 3D, avviata una partnership con l'Università di Brescia per certificare la qualità dei pannelli prodotti da Torri.