Fatturato a forza cinque e nuovo stabilimento in arrivo: gode di ottima salute la Tonoli Impianti di Villanuova sul Clisi, azienda operativa dal 1980 e specializzata nella realizzazione di impianti di sollevamento speciali, gru automatiche e componenti per l'industria del sollevamento. Sul fronte vendite, l'impresa è passata dagli 1,2 milioni fatturato nel 2020 agli oltre 6 milioni già previsti per il 2024, tra cui una commessa da 5 milioni arrivata dalla Danimarca: cinque volte di più e l'anno è soltanto all'inizio.

Fondata nel 1980 da Gianfanco Tonoli come Carpenteria Meccanica Tonoli, per montaggi e manutenzione di gru a ponte per l'azienda Marte, oggi la Tonoli Impianti (si chiama così dal 2001) è guidata dal nipote Pierpaolo: a Rezzato dal 2009 al 2017, da allora si è trasferita a Villanuova, in una nuova struttura da oltre 5mila metri quadrati. Ma è già stata acquisita (per 1,7 milioni di euro) un'area adiacente su cui verrà costruito un nuovo capannone.

Il portfolio di clienti

Ricco il portfolio di clienti di Tonoli Impianti: da Leonardo a Snam, da Enel a Fincantieri, e ancora numerosi profili anche locali come Acciaierie Venete, Valsir, Rmb, Alfa Acciai, Feralpi, Duferco, Ferriera Valsabbia, Ori Martin: nell'elenco pure l'esercito italiano e la Nato. “Dal 2020 ad oggi – ammette Pierpaolo Tonoli sulle pagine del Giornale di Brescia – abbiamo conquistato fette di mercato in Francia, Iran, Siria, Ungheria, Egitto e Colombia, oltre alla Danimarca, portando l'incidenza degli ordini esteri a circa il 70% del valore complessivo di bilancio”.