Fatturato record a 3,5 milioni di euro e nuova sede (da 1 milione) per la Steele di Villanuova sul Clisi, che tra poco (a dicembre) si trasferirà a Rezzato, specializzata nella gestione delle forniture impiantistiche e tecnologiche per il mondo dell’acciaio. La società, fondata da Giorgio Ghini, Roberto Finanzon e Fabio Marca, ha investito nella nuova sede rezzatese da 1.200 metri quadrati, di cui 600 destinati a spazi di gestione e progettazione, oltre 100 allo SteeleLab, altri 600 alla produzione.

Investimento da 1 milione di euro

“Abbiamo immaginato e creato uno spazio dove clienti e fornitori, insieme al nostro team, partendo da un’intuizione, un’esigenza produttiva o un problema da risolvere, vedano l’idea diventare progetto e poi tocchino con mano la realizzazione di quel progetto”, spiega Giorgio Ghini, ad di Steele. Come detto per i nuovi spazi è stato investito circa 1 milione di euro: l’ingresso nella nuova sede è in programma per dicembre, la struttura sarà poi a pieno regime da gennaio. Tre nuovi ingressi sul fronte occupazione: due ingegneri e una responsabile degli acquisti.

Per il 2023 si stimano ricavi a 3,5 milioni di euro: nel portfolio di Steele aziende clienti come Duferco, Acciaierie Venete, Arvedi, Alfa Acciai, Acciai Speciali Cogne.