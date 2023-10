L’azienda Metra spa, quartier generale a Rodengo Saiano, ha annunciato l’acquisizione di Belding Machinery and Equipment Leasing e delle sue controllate che fanno parte della Extruded Aluminium Corporation, uno dei principali produttori nordamericani di profilati estrusi in alluminio: i termini finanziari della transazione non sono stati resi noti, ma facile immaginare che si tratti di un’operazione milionaria.

Metra è tra i leader internazionali di alluminio estruso, società del portfolio di KPS Capital Partners: Extruded Aluminium Corporation (EAC) è invece uno dei principali produttori statunitensi di profilato in alluminio estruso e relative lavorazioni nonché servizi di assemblaggio e finitura. Lavora per diversi clienti nei settori solare, trasporti, militare, logistica, edilizia residenziale e commerciale, applicazioni marine: conta circa 170 dipendenti in due stabilimenti situati a Belding e Kentwood, entrambi in Michigan.

I dettagli dell’operazione

Fondata nel 1987, con sole due presse, EAC dispone oggi di 5 linee di produzione: “Nei 37 anni della sua storia – fa sapere Charles Hall, presidente di EAC – l’azienda ha sviluppato consolidate relazioni sia con i suoi dipendenti che con la sua clientela. Questa acquisizione offrirà ulteriori opportunità ai nostri collaboratori e l’accesso a risorse e capacità aggiuntiva per i nostri clienti”. Metra spa è produttore globale di profilati in alluminio estruso e relativi servizi, tra cui verniciatura, ossidazione, lavorazione, saldatura e assemblaggio. I prodotti di Metra sono utilizzati principalmente nei mercati industriali e delle costruzioni in Europa e Nord America: sono circa 1.450 i dipendenti al lavoro per Metra, in 10 diversi stabilimenti in Italia, Canada e Stati Uniti.

Nell’operazione appena conclusa si segnala TD Cowen come advisor per i mercati dei capitali di debito, mentre Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP è stato consulente legale di Metra e KPS: Origin Merchant Partners è stato consulente finanziario e Varnul LLP è stato consulente legale di EAC.