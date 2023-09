Un minibond da 3,2 milioni di euro per finanziare il nuovo stabilimento di Risposta Serramenti srl, azienda bresciana specializzaata nella produzione di finestre e serramenti e operativa dal 1997, quartier generale a Carpenedolo. Il minibond (un prestito obbligazionario) è stato sottoscritto da UniCredit e assistito dalla copertura del Fondo di garanzia di Mediocredito centrale, avrà una durata di 6 anni e – come detto – ha lo scopo di finanziare la costruzione di un nuovo capannone industriale.

Il nuovo impianto produttivo

Qui verrà ubicata la produzione di 3 nuove linee di prodotto: la linea Alunext (serramento con anima in pvc e rivestimento in alluminio), la linea dei serramenti in alluminio e la linea dei monoblocchi eco realizzati in eps e in legno. Il nuovo impianto consentirà di diversificare e integrare l'offerta commerciale dell'azienda, anche in un'ottica green: lo stesso bond ha tali caratteristiche in quanto prevede, con il progetto, precise indicazioni sia per le linee di produzione che per il capannone industriale, che sul tetto sarà attrezzato con impianto fotovoltaico. Prevista anche una copertura rivestita di vegetazione, per ricreare un giardino pensile (come già nella palazzina uffici).

Risposta Serramenti nasce nel 1997 e fin da subito si dedica alla produzione di serramenti in pvc. L'azienda produce tutti i propri serramenti nel sito produttivo di Carpenedolo, che dispone di una superficie di 19mila metri quadrati. “È nella mia natura rivolgere lo sguardo al futuro per non farmi cogliere impreparato – commenta Marco Rossi, titolare e presidente di Risposta Serramenti – e anche stavolta ho intravisto la possibilità di crescere grazie a nuovi investimenti. Ho trovato in UniCredit un partner che credere ai nostri stessi valori”.