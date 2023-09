Sulla porta d'ingresso non ci sono cartelli per avvisare i clienti, ma basta varcare la soglia del Carrefour Market di via Almici a Rezzato per capire che la chiusura è ormai cosa fatta. Le corsie sono deserte, buona parte degli scaffali sono ormai vuoti, così come i frigoriferi, il banco del pane e dei salumi e quello della carne. La conferma arriva alla cassa: spetta infatti al personale il compito di informare la clientela che, tra pochi giorni, il punto vendita non aprirà più al pubblico.

Serrande abbassate per sempre, a quanto pare, da sabato 16 settembre. Il supermercato, che nel tempo ha cambiato numerose insegne, era un punto di riferimento per i residenti (ormai l’unico rimasto aperto in zona), soprattutto per gli anziani non provvisti di auto, ma pure per gli abitanti del nuovissimo "comparto uno", il fiammante quartiere – collocato a Ovest di Villa Fenaroli – formato da 13 vie tutte dedicate ad attori e registi che hanno fatto la storia del cinema italiano.

Nessun licenziamento, per fortuna, tutti i dipendenti sono stati collocati nelle altre strutture del gruppo Carrefour dislocate nella provincia, come conferma il personale. Al momento non sarebbero previsti passaggi di proprietà o cambi di insegna: pare che il punto vendita resterà vuoto. Tanta nostalgia e amarezza, perché è davvero la fine di un'epoca: il supermercato era infatti aperto da più di 40 anni.