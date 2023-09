Un “Family Day” per i primi 70 anni dell'azienda: una giornata dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie, con visite guidate, incontri e momenti conviviali. Così la Rmb di Nave, nata nel 1953, ha celebrato il suo settantesimo anniversario: fondata da Serafino Bossini, è ancora guidata dalla stessa famiglia (il presidente è Guido Bossini, la vice Cristiana Bossini).

I 70 anni di Rbm

L'azienda, specializzata nella progettazione e produzione di componenti e sistemi idrotermosanitari, è oggi attiva con 4 stabilimenti produttivi ubicati nel Bresciano (2 dedicati alla produzione di componentistica in ottone e altrettanti alla lavorazione della plastiche) e 5 filiali internazionali in Belgio, Francia, Romania, Australia e Cina): occupa oltre 250 dipendenti e ha chiuso il 2022 con un fatturato di circa 159 milioni di euro.

“Crescita e innovazione – dichiara Luca Vittuari, direttore generale di Rbm – sono gli aspetti sui quali abbiamo sempre puntato in questi 70 anni: siamo usciti dagli schemi e abbiamo sperimentato strade nuove. La trasformazione di un prodotto tradizionale come una valvola termostatico in un prodotto iconico, grazie alla collaborazione di un architetto del calibro di Piero Lissoni, o la creazione del primo showroom interattivo con il progetto Ibox, ne sono gli esempi”.