Case, prezzi in aumento: la classifica dei paesi più costosi

Il lago di Garda si conferma la meta più ambita, Ponte di Legno al top nelle Valli, centro storico cittadino ancora molto ricercato. È questa la fotografia del mercato immobiliare bresciano nell'ultimo anno secondo i dati rilevati dalla Borsa Immobiliare di Brescia, riportati nel Listino dei valori degli immobili sulla piazza di Brescia e provincia 2022.

Il Listino, editato dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Brescia Pro Brixia, è l’unico strumento ufficiale riportante dati reali e super partes, al servizio dei cittadini e dei professionisti di settore. Dopo l'aumento registrato già nel 2021, anche per il 2022 tutti i valori sono in crescita, sia in città che in provincia. Sugli scudi, come sempre, il Garda.

La classifica: